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Боровой: уникальности гибридного режима

Боровой: уникальности гибридного режима
На своей странице в Фейсбуке политик Константин Боровой пишет о том, что гибридный режим Путина включает в себя самые разные элементы – пиратскую республику, социализм, госкапитализм и дикий капитализм, передает replyua.net.

По словам Борового, главная особенность путинского режима заключается в том, что речь идет об абсолютном феномене для человечества. «Этот феномен характеризуется совокупностью сразу нескольких элементов. Также учитывается и феномен пропагандистской кампании, которая использует технологические достижения последних лет», пишет Боровой. Политик отмечает, что этот феномен требует более тщательного изучения, поскольку он научился выживать, как смертельно опасный вирус, и теперь он устойчив к лекарствам и даже может вызвать еще одну вспышку эпидемии.

«Что касается уникальности режима, то она заключается в нескольких факторах, первый из которых – телевидение. Кроме того, ни один из режимов еще не использовал Интернет так, как Путин. В-третьих, появились технологии управления массовым сознанием, а, в-четвертых, до этого времени в истории не было случая, чтобы член Совбеза ООН шантажировал ядерной войной весь мир», отмечает Боровой.
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