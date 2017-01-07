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Муждабаев: россияне пытаются выжить в оруэлловском мире

Муждабаев: россияне пытаются выжить в оруэлловском мире
Айдер Муждабаев сообщает, что все большее количество россиян перестают понимать его посты о России и Украине, а вернее – не более не хотят их понимать. А происходит это потому, что они стараются максимально от него отмежеваться – показать, что не разделяют его взгляды, - передает replyua.net.

Муждабаев пишет: «Немало россиян, в том числе знакомых, пишут в своих постах и комментариях, что, читая мои посты о России и Украине, они все больше меня не понимают». Журналист отмечает, что когда он чего-то или кого-то не понимает, он спрашивает, пишет, звонит людям, пытается вникнуть и понять.

Он отмечает: «Здесь же такого не наблюдается. Они пишут «не понимаю», а некоторые и называют меня сумасшедшим, не лично, а публично. По-видимому, не с целью понять, а с целью отмежеваться. И вот тут, учитывая происходящее в России, я прекрасно их понимаю. Чтобы выжить в оруэлловском мире, нужно убедить других и себя, что неправы те, кто говорит: это — Оруэлл, а не норма».
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