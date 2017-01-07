Блогер розповів навіщо Путіну потрібна «масовка»

Російський блогер Максим Горюнов на власній сторінці в Фейсбук зробив парадоксальний висновок з того, що російський президент Володимир Путін скрізь з’являється в оточенні охоронців, які маскуються під пересічних громадян, - про це інформує replyua.net.
Так, сьогодні у соціальних мережах обговорювали черговий провал у роботі прес-служби Путіна – на фото, зроблених під час різдвяного богослужіння та світлинах із зустрічі російського президента з «рибалками», користувачі побачили одних і тих же людей. Звісно, пропагандисти відразу виправдали цей факт тим, що рибалки, мовляв, навмисне прийшли на службу, проте потім було знайдено ще кілька світлин Путіна з цими особами. Відтак, у мережі дійшли висновку, що це – спецслужбовці охорони, які маскуються під пересічних громадян.
Блогер, аналізуючи цю інформацію, зауважує, що фото з масовкою можуть означити тільки одне: на думку служби охорони російського президента, у всій державі не знайдеться жодної бригади рибалок, лісників, поварів, трактористів, шахтарів чи будівельників, з якими Путін міг би випити чаю, не переймаючись за своє здоров’я. А ви кажете – вісімдесят шість відсотків підтримки, - іронізує блогер.