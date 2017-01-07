Муждабаєв: росіяни не намагаються зрозуміти

Блогер, журналіст та громадський діяч Айдер Муждабаєв на своїй сторінці в Фейсбук навів кілька спостережень щодо поведінки російського соціуму, - про це інформує replyua.net.
Так, блогер залишається одним із небагатьох представників українського суспільства, який ще намагається контактувати з росіянами і переконувати їх познайомитись поближче з реаліями нашої держави для того, щоб не «купуватись» так легко на вигадки кремлівської пропаганди. Тим не менш, за його словами, він все частіше почав отримувати у соціальних мережах від росіян повідомлення на зразок: «не розумію», за якими настає внесення до «чорного списку».
Блогер зауважує, що справа тут не у розумінні чи нерозумінні. За його словами, коли він чогось не розуміє у моральній, етичній чи громадській позиції людини, він намагається зв’язатись і поставити на місце «пазли», яких не вистачає. Публічна заява «не розумію» із відмовою спілкуватись – ніщо інше, як декларування своєї позиції. Проте, з огляду на те, що відбувається в Росії, у цьому немає нічого дивного – аби уникнути проблем, кожен росіянин має гучно відмежуватись від кожного, хто говорить, що російські реалії – це не нормально, а точна подоба творів Орвела, - наголошує блогер.