валюта
СпецтемаРоссияне всерьез обеспокоились украинской подругой Дональда Трампа

Муждабаєв: росіяни не намагаються зрозуміти

Муждабаєв: росіяни не намагаються зрозуміти
Блогер, журналіст та громадський діяч Айдер Муждабаєв на своїй сторінці в Фейсбук навів кілька спостережень щодо поведінки російського соціуму, - про це інформує replyua.net.

Так, блогер залишається одним із небагатьох представників українського суспільства, який ще намагається контактувати з росіянами і переконувати їх познайомитись поближче з реаліями нашої держави для того, щоб не «купуватись» так легко на вигадки кремлівської пропаганди. Тим не менш, за його словами, він все частіше почав отримувати у соціальних мережах від росіян повідомлення на зразок: «не розумію», за якими настає внесення до «чорного списку».

Блогер зауважує, що справа тут не у розумінні чи нерозумінні. За його словами, коли він чогось не розуміє у моральній, етичній чи громадській позиції людини, він намагається зв’язатись і поставити на місце «пазли», яких не вистачає. Публічна заява «не розумію» із відмовою спілкуватись – ніщо інше, як декларування своєї позиції. Проте, з огляду на те, що відбувається в Росії, у цьому немає нічого дивного – аби уникнути проблем, кожен росіянин має гучно відмежуватись від кожного, хто говорить, що російські реалії – це не нормально, а точна подоба творів Орвела, - наголошує блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Скандал между Трампом и Шварценеггером набирает обороты
Важное за сутки
06 янв 2017
5336

Блогер із Донецька: російських військових на Донбасі немає, а якщо і є, то вони майже не «паляться»

Блогер під псевдонімом «Фашик Донецький» продовжує ділитись історіями, які відбуваються в окупованому Донецьку, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Обозреватель».

Последние новости

Виктор Муженко озвучил причину мобилизации офицеров запаса

Муждабаєв: росіяни не намагаються зрозуміти

ФБР розповіла про винуватця стрілянини у Флориді

В Раде озвучили причину прибытия Байдена в Украину

Премьер-министр Турции прибыл с официальным визитом в Ирак

Плотницкий: в 2017-м война на Донбассе должна закончиться миром

У Кремлі чергова істерика, цього разу – через танки НАТО в Польщі

От Антарктиды в ближайшее время отколется огромный айсберг

Портников: разведка США задала направление будущим отношениям Трампа с Путиным

Американська розвідка у своїй доповіді назвала основних пропагандистів Кремля

Трамп заявив, що у часи його президентства Росія «більше поважатиме» США

Доник: украинский бизнес ждут большие перемены

Конфронтация Трампа с Путиным будет более серьезной, чем была у Обамы, - Портников

Израиль урежет финансирование ООН на 6 миллионов долларов в 2017 году

У мережі глузують з підставного «оточення» Путіна

Манн: Израилю следует как можно скорее выйти из позорных соглашений по соблюдению прав человека

Нусс розповів для чого Порошенко найняв американських лобістів

Рядом с Межигорьем выросли имения судей и прокуроров

Портников: как Трамп оказался у Путина на крючке

Доник о благотворительности Фельдмана за чужой счет

 Новости за день