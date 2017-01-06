Журналіст: безсумнівно, росіяни і терористи ІД – одна структура

Журналіст Богдан Буткевич на власній сторінці в Фейсбук підбиває підсумки широкого дослідження тактики терористів Ісламської держави, - про це інформує replyua.net.
Так, блогер зауважує, що терористи ІД за останні два роки довели всьому світу свою ефективність – вони вдало діють і на полях війни в Сирії, і як знаряддя залякування в Європі. І що далі, то більш помітно, що Російська Федерація має тісний зв'язок з цією організацією. Наприклад, на рівні спецслужб, які на постійній основі відправляють всіх, хто бажає взяти участь у терористичній «війні», до Іраку та Сирії. На рівні війська теж прослідковуються взаємозалежності – інакше чому за більше ніж рік російська армія не спромоглась нанести жодного удару по позиціях Ісламської держави? Кремлівська дипломатія теж видає координацію зусиль між терористами і Москвою – інакше чому кожна заява російських високопосадовців зазвичай закінчується терористичним актом?
Даються взнаки і контакти лідерів Ісламської держави з росіянами – практично вся верхівка терористів - це генерали армії Саддама Хусейна, які навчались в колишньому СРСР. Інцидент з Пальмірою яскраво доводить, що Кремль допомагає терористам озброєнням. Єдине, що забувають у Кремлі – це те, що дія завжди породжує протидію. І цілком імовірно, що ті засоби ППО, які російська армія «подарувала» терористам у Пальмірі, завдадуть удару по російських літаках, - наголошує журналіст.