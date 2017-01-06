Эксперт рассказал, что кроется за планом Путина вывести войска из Сирии

Судя по информации о том, что Путин принял решение частично вывести свои войска из Сирии, можно прийти к выводу, что в ближайшей перспективе у России нет планов начинать в других регионах этой страны масштабные боевые действия. Как передает replyua.net, такую точку зрения в интервью «Обозревателю» представил Александр Сушко, занимающий должность научного руководителя в Институте Евро-Атлантического сотрудничества.
«Со стороны российских вооруженных сил были выполнены некоторые тактические задачи, в том числе, это касается помощи в захвате города Алеппо, результатом которого стали огромные потери для объектов гражданской инфраструктуры, а самой Сирии был нанесен огромный ущерб. Таким образом, при таком раскладе сил задачу можно считать выполненной и смысл в содержании столь большого количества военных на сирийской территории отпадает, поскольку в ближайшей перспективе у них нет планов начинать в остальных регионах Сирии активные боевые действия», - считает Сушко.
Недавно в пресс-службе российского Минобороны на официальном уровне предоставили подтверждение об уходе из берегов Сирии авианосной группы ВМФ России.