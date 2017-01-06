Росія скорочує свої війська в Сирії

Кількість військових сил Збройних сил Російської Федерації у Сирії почала скорочуватися. Спочатку додому відправляться найбільший російський авіаносець «Адмірал Кузнєцов», ракетний крейсер «Петро Великий» та кораблі супроводу. Про це розповів керівник Генерального штабу Збройних сил РФ Герасимов Валерій, пише російське видання «РІА Новини», передає replyua.net.
У повідомленні вказується, що авіаносна група кораблів вже виконала своє завдання і готується взяти курс до рідних берегів. Під час виконання бойових завдань разом з силами протиповітряної оборони Сирії було створено єдина система ППО. В той самий час Герасимов нагадав, що наразі, починаючи з 30-го грудня минулого року, по всій території Сирії діє режим припинення вогню, який було встановлено за посередництва Російської Федерації, який водночас не стосується міжнародних терористичних організацій.
Як відомо, авіаносець «Адмірал Кузнєцов» являється гордістю російського флоту. Однак всередині листопада минулого року під час заходу на посадку біля берегів Сирії розбився російський винищувач Міг-29. Пізніше, на початку грудня під час посадки на борту «Адмірала Кузнєцова» порвався гальмувальний трос, в результаті чого ще один російський винищував потонув у водах Середземного моря. В обох випадках пілотів вдалося врятувати.