Шендерович: Путин нашел способ, чтобы с ним считался Запад

Военная операция в Сирии и война на Донбассе – это путинские способы, с помощью которых он пытается добиться уважения Запада, и Путин этими действиями добивается, чтобы Запад с ним считался.
Как передает replyua.net, такое мнение высказал Виктор Шендерович в эфире Эха Москвы. По словам писателя, Россия остается страной-изгоем, ведущей войну на чужих территориях. «Все началось три года назад, и остальное – лишь подробности. И в Сирии, и на Донбассе льется кровь, а Путин выходит на международную арену. Война – единственный способ российского президента добиться того, чтобы с РФ считались западные государства», отмечает Шендерович.
По его словам, если бы Россия не была так вооружена и не вступала бы в военные конфликты, с Путиным вообще никто бы не стал разговаривать. «У Путина ядерный нож в руке, поэтому с ним разговаривают и считаются. У Путина есть небольшие победы, но они лишь тактические – РФ так и останется изгоем, список союзников уменьшается с каждым днем», заявил писатель.