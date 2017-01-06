Путин воюет с Украиной в традициях орды – Каспаров

Развязав войну против Украины, российский президент Владимир Путин встал на путь продолжающегося много веков противостояния между ордынско-византийской Московией и вольницей северо-запада и Украиной. Как передает replyua.net, такую точку зрения на своем сайте представил известный в РФ оппозиционный деятель Гарри Каспаров, давая ответ на поступившие от читателей вопросы. По его мнению, по традиции российское самоуправление в значительной мере отличалось от того, которое функционировало в европейских странах и в Украине.
Гарри Каспаров также отметил, что у крестьянских общин и земства на то время отсутствовала политическая субъективность, которая просто необходима для политического веса. Политик выразил большое сожаление в связи с тем, что Россия, с точки зрения истории, является самодержавной страной. В то же время, продолжил оппозиционер, если прислушаться к той позиции, которую озвучивают национал-демократы, например, Широпаев, нельзя не вспомнить, что на протяжение всей истории российского государства существовали альтернативные формы управления политиков. В качестве примера Каспаров вспомнил о Пскове, Новгороде и, безусловно, Киевской Руси.