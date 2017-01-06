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СпецтемаВ России произошел инцидент с пассажирским самолетом (видео)

НАТО назвало обвинения России "наглой ложью"

НАТО назвало обвинения России "наглой ложью"
Издание «Independent» пишет, что НАТО отрицает все обвинения Москвы в том, что военный самолет Североатлантического альянса «чуть не столкнулся с пассажирским самолетом РФ», - передает replyua.net.

НАТО отрицает все претензии России, называя их «далекими от реальности». Как сообщалось ранее, Россия обвинила НАТО в том, что один из ее пассажирских самолетов «чуть не столкнулся с военным самолетом альянса на Дальнем Востоке». Авиалайнер, следующий из Сахалина на Курильские острова, по сообщениям российских СМИ, вынужден был резко сбросить высоту, чтобы избежать столкновения в воздухе с неопознанным истребителем. Резкое снижение началось с высоты в 6,09 км.

России информационное агентство Интерфакс со ссылкой на источник, пишет, что неопознанный самолет оказался самолетом Североатлантического альянса, поскольку издавал радиосигналы, характерные для самолетов НАТО. Другое российское информационное агентство России, РБК, сообщило совсем другую версию – пассажирский самолет чуть не столкнулся с турбовинтовым самолетом, принадлежащим Aurora Airlines, дочерней компании российского авиаперевозчика Аэрофлот. Представитель НАТО официально заявил журналистам «Independent», что в указанной области не было и не могло быть ни одного воздушного судна НАТО. Aurora Airlines также выступила с заявлением, в котором эти обвинения российских СМИ называются «полным бредом, который не стоит даже комментировать».
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