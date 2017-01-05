Керрі розповів навіщо було потрібне «перезавантаження» з РФ

Очільник зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів Джон Керрі, підбиваючи підсумки свого перебування на посаді, дав короткий нарис дипломатичних зносин з Російською Федерацією, - про це інформує replyua.net, посилаючись на «Росбалт».
Так, Керрі зазначив, що «перезавантаження» відносин з Російською Федерацією, яке здійснив Барак Обама на початку свого президентського строку, не було повністю даремним, а допомогло досягти значного прогресу у кількох сферах політики. Наприклад, йдеться про контроль за ядерною зброєю, скорочення логістичних витрат на поставки для американського контингенту в Афганістані. Крім того, у низці галузей проводилась взаємовигідна співпраця – у переговорах щодо ядерної програми Ірану, захисті морських районів і вирішенні проблем Арктики тощо.
З іншого боку, Керрі визнав, що на поточний момент відносини між Росією та Сполученими Штатами доволі сильно загострились. Серед найбільш яскравих прикладів цього можна назвати санкції проти Кремля, введені Вашингтоном через російську агресію в Україні та напади російських хакерів на американські комп’ютерні мережі. Тим не менш, Керрі закликав продовжувати співробітництво з росіянами у тих сферах, які можуть бути вигідні Білому дому.