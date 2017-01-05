валюта
СпецтемаВ России произошел инцидент с пассажирским самолетом (видео)

Керрі розповів навіщо було потрібне «перезавантаження» з РФ

Керрі розповів навіщо було потрібне «перезавантаження» з РФ
Очільник зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів Джон Керрі, підбиваючи підсумки свого перебування на посаді, дав короткий нарис дипломатичних зносин з Російською Федерацією, - про це інформує replyua.net, посилаючись на «Росбалт».

Так, Керрі зазначив, що «перезавантаження» відносин з Російською Федерацією, яке здійснив Барак Обама на початку свого президентського строку, не було повністю даремним, а допомогло досягти значного прогресу у кількох сферах політики. Наприклад, йдеться про контроль за ядерною зброєю, скорочення логістичних витрат на поставки для американського контингенту в Афганістані. Крім того, у низці галузей проводилась взаємовигідна співпраця – у переговорах щодо ядерної програми Ірану, захисті морських районів і вирішенні проблем Арктики тощо.

З іншого боку, Керрі визнав, що на поточний момент відносини між Росією та Сполученими Штатами доволі сильно загострились. Серед найбільш яскравих прикладів цього можна назвати санкції проти Кремля, введені Вашингтоном через російську агресію в Україні та напади російських хакерів на американські комп’ютерні мережі. Тим не менш, Керрі закликав продовжувати співробітництво з росіянами у тих сферах, які можуть бути вигідні Білому дому.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: Тодуров – враг, такой же, как Монтян, Савченко, Медведчук
Важное за сутки
05 янв 2017
10938

Андрей Данилко: Если не нравится Ани Лорак – не слушайте ее песни, незачем срывать концерты

Известный украинский исполнитель Андрей Данилко, в народе больше узнаваемый в роли своей сценичной героини Верки Сердючки, осудил тех, кто пытается запретить украинским артистам выступать с

05 янв 2017
6671

У США підказали, що робити далі з Кримом, щоб ситуація нормалізувалася

Під час проведення нового референдуму на окупованому українському півострові Російська Федерація має виплатити Україні грошову компенсацію за незаконну анексію Криму, щоб легітимізувати цей процес.

Последние новости

НАТО назвало обвинения России "наглой ложью"

США планируют ввести новые санкции против России

Терористи залишились без зарплатні

США ввели санкции против сына бен Ладена

Трамп «здав назад» і назвав себе «фанатом розвідки»

Израильская полиция провела повторный допрос Нетаньяху

Манн: в комитете Сената завершились слушания по докладу ЦРУ о хакерских атаках

Керрі розповів навіщо було потрібне «перезавантаження» з РФ

У Росії горить газонафтова свердловина

Доник: медиавойну против Порошенко ведут конкретные политические силы

Трамп объявил войну Toyota Motor Corp

Кінець «братньої любові»? Білорусь підвищує тарифи на транзит нафти

SpaceX начнет новые запуски спутников и ракет со следующей недели

Блогер розповів про нову вражаючу розробку американських зброярів

Ученым удалось идентифицировать странные сигналы в небе над Швецией

Блогер: те, що робить Трамп – брикання молодого бичка, якого ще не осідлали

Ученым удалось обнаружить источник странных сигналов из космоса

Блогер: Україна знайшла альтернативу російській нафті

Ученые выдвинули новую гипотезу об исчезновении динозавров

Психологи ответили на вопрос, почему люди делятся на «сов» и «жаворонков»

 Новости за день