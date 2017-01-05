У Росії горить газонафтова свердловина

Черговий природний катаклізм техногенного характеру звалився на Російську Федерацію, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Каспаров.ру».
Так, сьогодні, п’ятого січня 2017 року, журналістам стало відомо про чергову катастрофу, яка сталась на території Російської Федерації – у Курчамаєвському районі Оренбурзької області відбулось загоряння на газонафтовій свердловині. Головне управління Міністерства надзвичайних ситуацій регіону повідомило кореспондентам про те, що ситуація під контролем і для паніки причин немає.
Пожежа почалась ще о сьомій ранку за московським часом поблизу села Грачевка. МНСники наголошують, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Так само рятувальними переконують, що небезпеки для населеного пункту загоряння не становить. Пожежу намагаються ліквідувати двадцять одиниць спеціалізованої техніки і більше п’ятдесяти осіб персоналу. Висота полум’я сягає двох - трьох метрів, - розповідають рятувальники. Варто зауважити, що загасити подібного роду пожежу практично неможливо. Зазвичай горіння продовжується до того часу, поки є запас палива у родовищі. За часів Радянського Союзу для ліквідації таких пожеж використовували навіть підземні вибухи.