Чи зможе Путін обвести навколо пальця Трампа

Півмісяця залишається до інавгурації нового президента США Дональда Трампа. Цього часу дехто в Росії очікує з нетерпінням. Путін і його камарильйя сподіваються на відміну санкцій проти Москви і повернення у світовий клуб великих держав. А Дональд Трамп продовжує вперто стверджувати, що ніякого втручання у вибори в США з боку Росії не було і що це все – вигадки американських розвідувальних служб, які багато займаються політикою. Така дивна вибіркова впертість Дональда Трампа в оцінці російської загрози вражає. Трамп не боїться критикувати Китай за його неоімперські амбіції і спробу підірвати економіку США. Трамп не проти скасувати угоду з Іраном. Новий президент США також готовий до знищення ІДІЛ. Але у випадку Путіна і Росії він ніби надів рожеві окуляри і принципово не бачить того, чим займається ця країна на чолі з кгбешним диктатором. Така дивна короткозорість і вибірковість Дональда Трампа вражає і наводить на певні роздуми. Можливо, справді є зв'язок між перемогою Трампа і рукою Москви? Можливо, Трамп вдячний Владіміру Путіну і просто не зможе бути жорстким по відношенню до Росії.
Ми поки що не знаємо остаточно, якою буде політика Трампа відносно Кремля. 45-ий американський президент свідомо уникає чітких формулювань відносно позиції щодо санкцій. Натомість він не підтримав нові санкції за кібератаки з боку РФ, оскільки вважає доводи у цій справі надуманими. Трампа можна зрозуміти: який же президент визнаватиме, що йому допомогли виграти на виборах завдяки зовнішньому втручанню ворожої країни. Адже це зменшує його легітимність і доводить, що без допомоги Путіна Дональд не зміг би виграти вибори. Тому Трамп до кінця відкидатиме усі дані розвідки. Поки що не зрозуміло, чи спробує він скасувати санкції проти РФ. Цієї теми Трамп уникає. Але можна точно сказати, що вводити нові санкції та займати жорстку позицію щодо Путіна він найближчим часом точно не буде. Підніжку йому може поставити Конгрес, де республіканці та демократи мають усі шанси об’єднатися в коаліцію навколо санкції проти Росії та запровадити їх з ініціативи Конгресу. Якщо за санкції проголосує дві третіх конгресменів і сенаторів, то Трамп не зможе нічого зробити і нові санкції будуть діяти.
Російська влада також завмерла в очікуванні. Там офіційно не складають дифірамби в адресу Трампа, але не приховують задоволення від результату виборів. Путін теж кілька раз добре висловлювався про Трампа. На своїй прес-конференції у грудні президент Росії заявив, що в перемогу Дональда не вірив ніхто, крім «нас з вами». І загадково посміхнувся. Це означає, що якби там не було, але Москва планує використати перемогу Трампа на свою користь і має певний план. Хоча Дональд Трамп звик вважати себе сильною фігурою з великими амбіціями, насправді він не така і велика акула у світовій політиці. Трамп має погану властивість торгувати принципами та переносити економічні правила на політику. Для Трампа не існує поняття стратегічних союзників чи ідей, які потрібно захищати у світі. Уявлення про авторитаризм і диктатуру, про агресію і політику умиротворення є досить далекі та поверхові для нового президента США. Мало який президент може так відверто нехтувати даними розвідки і висловлювати відверто презирливе ставлення до ЦРУ і ФБР. Цілком йомовірно, що Дональд Трамп вважає, якщо він досяг успіхів у бізнесі, це автоматично робить його досвідченим проникливим політиком. Насправді це далеко не так.
Ким є Дональд Трамп в уявленні Владіміра Путіна? Американським президентом чи особою, яка стала американським президентом завдяки діям російських спецслужб і яка зобов’язана своєю посадою Росії? Публічно Путін не скаже цього. Але в думках він, скоріше всього, переконаний, що якби не він, Трампу не стати президентом США. Відповідно і ставлення до такого американського лідера у Путіна буде не ставленням як до незалежного самодостатнього гравця, а як до президента, який міг ним і не стати. На відміну від самовпевненого Дональда Трампа, Владімір Путін підступний і хитрий політик. Він часто воліє діяти приховано чи чужими руками. Або робить вигляд, що Росія не причетна. Путін, безперечно, спробує використати усі слабкі місця Трампа для досягнення успіху на міжнародній арені. Йому чудово відома схильність Трампа вести торги і його бачення Росії не як стратегічного супротивника, а як можливого партнера. Путін знає, що Трампа не хвилює Будапештський меморандум і якісь там зобов’язання перед Україною, про які він, можливо, взагалі не чув. А якщо чув, то не вважає за необхідне виконувати. Трампа не цікавить ідея руйнування Росії чи влади Путіна. Його цікавить вигідна угода. Саме над цим і працюватиме Путін.
Взагалі, російський лідер зумів пошити в дурні багатьох. І він спробує зробити це з Трампом. Путін чудово усвідомлює, що поставив Дональда в дуже незручне становище. Якщо Трамп визнає, що Росія втручалася у вибори, то значить визнає, що він став президентом не завдяки власному характеру, а завдяки Путіну. Цього він допустити не може. Крім того, коли майже всі провідні політики світу скептично ставилися до шансів Трампа, лише Путін висловлював компліменти республіканцю. Взаємний обмін компліментами між обома політиками таких рангів теж дещо значить. Взагалі, виглядає так, що Трамп сам дозволив загнати себе у пастку Путіна. Він вперто продовжує ігнорувати реальність і, схоже, таки спробує шукати компроміси з Кремлем. Дональд Трамп погано знає історію. Інакше б він зрозумів, чим закінчуються компроміси з такими особами як Путін і такою державою як Росія. Йому здається, що він володіє геніальним вмінням бачити ситуацію і шукати порозуміння. А насправді грає під дудку кремлівського диктатора. Путін спробує переконати Трампа у необхідності співпраці проти тероризму. І Трамп, який раніше висловлював схожі ідеї, цілком може пристати на це. Для нього важко зрозуміти, що Росія зацікавлена в терористичний загрозі у Європі і частково сама її провокує своїми діями. В обмін на співпрацю Путін вимагатиме від Трампа певних поступок. І дістане їх, якщо Трамп далі вестиме світову політику з позиції бізнес-правила обміну на обмін.
Дональд Трамп цікавий Путіну тим, що його можна спробувати використати і розвести. Використати, зігравши на його страхах, фобіях та ілюзіях. І розвести, подаючи домовленості як видатний крок до порозуміння між обома країнами. Сила Путіна зовсім не в тому, що за ним стоїть сильна армія чи велика держава. Насправді, це швидше колос на глиняних ногах. Сила Путіна в психології і розумінні страхів та комплексів сучасних світових лідерів. Путіну вдається триматися на плаву, маніпулюючи світовою думкою, купуючи медіа та політиків у різних країнах. Він використовує принцип поділяй і владарюй. А у випадку з Трампом Путін спробує зіграти і на жадібності його бізнесового оточення. І безпринципності деяких членів команди Трампа. Свого часу Путін вже спробував маніпулювати президентом США Джорджем Бушем-молодшим, вдаючи з себе релігійну особу, знаючи, що це має сподобатися американському лідеру. Так само Путін тепер впевнений, що відшукав слабкі місця Трампа і обведе його навколо пальця. От тільки Джордж Буш розібрався у підступній натурі кремлівського вождя. Можливо, Дональд Трамп також зможе зробити це.