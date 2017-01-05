Російський блогер: презирство до людей в Росії сягнуло апогею

Микола Травкін у власному блозі на ресурсі «15 минут» розповів що саме криється за історією зі зникненням російського опозиціонера Ільдара Дадіна, - про це інформує replyua.net.
Так, за словами блогера, зникнення людини у надрах Федеральної служби виконання покарань – річ неординарна навіть для Російської Федерації. Інтернет обурювався, люди писали петиції, громадські ради показували свою стривоженість – але ФСВП було все одно. Потім, другого січня сам Володимир Путін дав доручення перевірити наскільки ФСВП співпрацює з правозахисниками і громадянським суспільством – але і цю вказівку проігнорували. Нарешті сьогодні уповноважений з прав людини заявив, що Дадін живий і, можливо, через пару днів вийде на зв'язок.
Блогер зауважує, що у будівельних лабораторіях матеріали перевіряють на міцність – давлять, поки не піде тріщина. Може, на громадянське суспільство теж давили в очікуванні такого моменту? З іншого боку, можливо, просто нарешті вирвалось на волю презирство, з яким всі силовики ставляться до громадянського суспільства загалом і до правозахисників зокрема? Як би це не було сумно, але другий варіант у ситуації з Дадіним більш імовірний, - наголошує блогер.