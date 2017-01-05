В США закликають зняти санкції з Росії

Антиросійські санкції, які були введені адміністрацією президента Барака Обами, не дали очікуваного результату, тому вже варто починати думати про їхнє скасування. Про це заявив колишній радник держсекретаря США Томас Грем, який являється кандидатом на державну посаду у Білому домі за керівництва Дональда Трампа, передає replyua.net.
Він вважає, що санкції щодо російської агресії не дали очікуваних результатів, чому свідчить нинішня ситуація в Україні, а також до них інтерес починає втрачати і Європейський союз. За словами Грема, не потрібно твердо стояти на позиції стосовно чіткого виконання Мінських домовленостей у повному обсязі з боку РФ в обмін на скасування санкцій, а потрібно відміняти по черзі кожну санкцію після того, як Росія буде виконувати кожен окремий крок по досягненню миру, згідно з «Мінськом».
«Зменшення кількості санкцій відповідно до виконання Москвою деяких пунктів домовленостей може призвести до покращення ситуації в Україні», - вважає він. Також Грем заявив, що Україні потрібно перестати використовувати ситуацію на сході держави як прикриття від своєї бездіяльності, а пора починати діяти – проводити внутрішньополітичні зміни, які мають забезпечити розвиток економіці та сфері безпеки.