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Американський сенатор готує нові санкції проти РФ, не зважаючи на Трампа

Американський сенатор готує нові санкції проти РФ, не зважаючи на Трампа
Американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем переконаний, що потрібно вводити нові санкції проти країни-окупанта, не зважаючи на наміри новобраного президента Дональда Трампа налагодити відносини з Російською Федерацією. Про це пише видання CNN, передає replyua.net.

«Нові антиросійські санкції будуть впроваджені, пане новобраний президент Трамп», - заявив Грем. В той самий час сенатор висловив сподівання на те, що новий лідер держави все таки зверне увагу на докази, які представляє американська розвідка щодо втручання Росії у президентські вибори. «Вони дійсно оприлюднили неприємну для Демократичної партії інформацію. Це дійсно стало впливом на результати президентських виборів. Якщо на це не дати відповіді, то таку саму ідею на наступних виборах може використати Іран чи Китай», - пояснив він.

Також Грем заявив Трампу, що не підтримає кандидатів, який той висунув на головні посади, якщо вони все таки не визнають той факт, що Росія вмішалася у президентські вибори 2016 року. Він особливу увагу звернув саме на бізнесмені Рексу Ріллерсону, який тривалий час мав ділові зв’язки з РФ, і його часто називають другом Путіна. «До нього в мене особливі вимоги щодо визнання даної ситуації», - підкреслив сенатор.
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