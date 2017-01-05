Политолог: Путин потеряет интерес к Украине, сосредоточившись на Сирии и США

После инаугурации Трампа Путин начнет налаживать отношения между Россией и Соединенными Штатами, а в военном плане российский президент постарается сосредоточиться в этом году не на Украине, а на Сирии.
Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, он не уверен в том, что США и России удастся договориться. «Сложно спрогнозировать, что после такого противостояния может появиться союз. Возможно, будет период перезагрузки, и Трамп даже попытается снять часть санкций, но вот Крым в администрации США российским точно не признают. По Донбассу может быть предпринята очередная попытка реализации Минских соглашений», считает Фесенко.
«По другим вопросам РФ и США трудно будет договориться. Что касается Сирии, то Трамп и Путин могут прийти к какому-то решению по совместной борьбе с ИГИЛ, но неизвестно, чем это закончится. Нужно отметить и то, что Трампу все равно, кто будет стоять у власти в Сирии – Асад или кто-то другой. Однако Путин почувствует, что у Трампа в приоритете Сирия, а не Украина, поэтому он усилит давление именно там», отметил Фесенко.