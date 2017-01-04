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Панфілов: ненавиджу людей, які скучають за Совком

Панфілов: ненавиджу людей, які скучають за Совком
Історик та публіцист Олег Панфілов у власному блозі на порталі «15 минут» поділився враженнями від людей, які сумують за Радянським Союзом, - про це інформує replyua.net.

Так, Панфілов зауважує, що щоразу, коли він намагається згадати як він жив за часів Радянського Союзу, йому стає невимовно соромно і важко через неймовірно велику кількість упущених можливостей. Наприклад, він мав би можливість обрати університет, в якому здобуватиме знання. Він мав би можливість змінити державу проживання абсолютно вільно – або, хоча б, міг би подорожувати стільки, скільки йому до вподоби. Так само можна було б харчуватись якісними продуктами – не гнилими овочами і рідкісними фруктами, можна було б купувати харчі на власний смак без безкінечних черг і стільки, скільки вважаєш за потрібне. Можна було б купувати якісні одяг і взуття – і носити їх туди, куди завгодно. Крім того, можна було б придбати хороший фотоапарат і велосипед.

Панфілов зауважує, що про всі ці можливості він дізнався лише тоді, коли Совка не стало. Саме з того моменту він отримав змогу побачити світ і порівняти. Відтак публіцист заявляє, що ненавидить людей, які сумують за Радянським Союзом – здається, вони зовсім не вміють мріяти.
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