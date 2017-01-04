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Боровий розповів що саме перешкодить домовленостям між Путіним і Трампом

Боровий розповів що саме перешкодить домовленостям між Путіним і Трампом
Російський опозиційний політик Костянтин Боровий в інтерв’ю виданню ONLINE.UA розповів що саме стане на шляху досягнення домовленості між Кремлем та Білим домом, - про це інформує replyua.net.

Так, Боровий наголошує, що імовірність того, що Кремль спробує досягти домовленості з новообраним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, доволі висока. Тим не менш, у Вашингтоні, крім Білого дому, є ще й Конгрес. В останньому між обома політичними силами встановився консенсус щодо ставлення до питання територіальної цілісності України. Зараз, до початку переговорів, Трамп намагається не вступати в конфронтацію з Путіним, що є раціональною позицією. Але доволі скоро все може змінитись.

Політик зауважує, що після закінчення «медового місяця» у відносинах між Кремлем та Білим домом настане охолодження. По-перше, обидві сторони вимагатимуть задоволення своїх інтересів, але ці інтереси є прямо протилежними, а впертість обох президентів не сприятиме досягненню компромісу. По-друге, навіть за умови досягнення певного договору, Кремль не стане його виконувати. Саме це – репутація абсолютно недоговороспроможного політика – є найбільш слабким місцем зовнішньої політики Путіна і найбільшою перешкодою для досягнення домовленості.
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