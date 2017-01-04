Почему Путин всегда опаздывает на встречи с мировыми лидерами?

Издание «Independent» сообщает, что президент России Владимир Путин всегда опаздывает на официальные встречи с мировыми лидерами – не исключением стали даже английская королева и Папа Римский, - передает replyua.net.
Кажется, выражение «лучше поздно, чем никогда» было придумано из-за Путина, вернее – его постоянных опозданий. Лидер российского государства заработал репутацию вечно опаздывающего политики, заставив десятки раз ждать даже самых влиятельных мировых лидеров. Помощники Путина говорят, что у него такой плотный график, и что он так плохо способен рассчитывать время, что всегда и везде опаздывает.
В соответствии с данными, собранными Statista специально для издания, рекорд опоздания был поставлен Путиным для Ангелы Меркель – однажды в 2014 году она прождала его целых четыре часа 15 минут. На втором месте в этом рейтинге оказался Виктор Янукович – в 2012 году ему пришлось ждать Путина четыре часа. Юлия Тимошенко в 2009, Александр Лукашенко в 2013 году и Синдзе Абе в 2016 году прождали его по три часа. Президент Монголии в 2014 году вынужден был дожидаться встречи с Путиным два часа, президент Израиля в 2013 году – полтора часа, а премьер-министр Индии в 2015 году – один час. Были у Путина случаи опоздания и на встречи со зразу несколькими мировыми лидерами – в 2015 году Генеральная Ассамблея ООН вынуждена была его прождать целый час 20 минут. Папа Римский в 2015 году прождал Путина 50 минут, президент Финляндии в 2004 году, король Швеции в 2011 году и президент США Барак Обама в 2012 году – по 40 минут, президент Южной Кореи в 2013 году – полчаса, король Испании в 2006 – 20 минут. На встречу с королевой Елизаветой II в 2003 году Путин опоздал на 14 минут.
Издание сообщает, что склонность Путина к опозданиям смотрится очень странно, учитывая его прошлую работу в качестве оперативника КГБ, хотя, возможно, именно в этом и кроется причина всех его опозданий. Почему же Путин так плохо рассчитывает время перед встречами с мировыми лидерами? Возможно, он настолько занятой человек, что лидеры ведущих мировых держав вынуждены подстраивать свои графики под него. Некоторые даже полагают, что его опоздания – это своего рода психологические игры, учитывая, что на разного рода пресс-конференции и телевизионные интервью он всего прибывает вовремя. Единственный, кто посмел поинтересоваться у Путина причиной его опоздания, оказался Папа Римский Франциск. Он порекомендовал его помощникам перед началом пресс-конференции сделать заявление, объясняющее ее начало с почти часовым задержанием. В ответ на это пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что до встречи с понтификом Путин был на еще одной встрече, которая, по непредвиденным обстоятельствам закончилась позже, чем планировалось, а потом его еще и подвел трафик на итальянских дорогах. Фактически, Песков заявил, что Путин не прибыл на встречу с Папой вовремя, потому что застрял в пробке.
Существует еще одна версия о причинах опозданий Путина – он заставляет других ждать, чтобы таким образом самоутвердиться на мировой арене, повысить свой авторитет. Мировые лидеры, благосклонно относящиеся к президенту, говорят, что он часто опаздывает потому, что всегда дважды проверяет всю необходимую информацию перед встречей на самом высоком уровне. В одной из статей московского еженедельника «Московский комсомолец» указывалось: «Перед очень важными встречами, Путин иногда несколько раз проверяет факты и источники информации, покается в деталях, в результате чего часто сильно отстает от графика».