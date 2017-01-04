валюта
СпецтемаВ России произошел инцидент с пассажирским самолетом (видео)

Почему Путин всегда опаздывает на встречи с мировыми лидерами?

Почему Путин всегда опаздывает на встречи с мировыми лидерами?
Издание «Independent» сообщает, что президент России Владимир Путин всегда опаздывает на официальные встречи с мировыми лидерами – не исключением стали даже английская королева и Папа Римский, - передает replyua.net.

Кажется, выражение «лучше поздно, чем никогда» было придумано из-за Путина, вернее – его постоянных опозданий. Лидер российского государства заработал репутацию вечно опаздывающего политики, заставив десятки раз ждать даже самых влиятельных мировых лидеров. Помощники Путина говорят, что у него такой плотный график, и что он так плохо способен рассчитывать время, что всегда и везде опаздывает.

В соответствии с данными, собранными Statista специально для издания, рекорд опоздания был поставлен Путиным для Ангелы Меркель – однажды в 2014 году она прождала его целых четыре часа 15 минут. На втором месте в этом рейтинге оказался Виктор Янукович – в 2012 году ему пришлось ждать Путина четыре часа. Юлия Тимошенко в 2009, Александр Лукашенко в 2013 году и Синдзе Абе в 2016 году прождали его по три часа. Президент Монголии в 2014 году вынужден был дожидаться встречи с Путиным два часа, президент Израиля в 2013 году – полтора часа, а премьер-министр Индии в 2015 году – один час. Были у Путина случаи опоздания и на встречи со зразу несколькими мировыми лидерами – в 2015 году Генеральная Ассамблея ООН вынуждена была его прождать целый час 20 минут. Папа Римский в 2015 году прождал Путина 50 минут, президент Финляндии в 2004 году, король Швеции в 2011 году и президент США Барак Обама в 2012 году – по 40 минут, президент Южной Кореи в 2013 году – полчаса, король Испании в 2006 – 20 минут. На встречу с королевой Елизаветой II в 2003 году Путин опоздал на 14 минут.

Издание сообщает, что склонность Путина к опозданиям смотрится очень странно, учитывая его прошлую работу в качестве оперативника КГБ, хотя, возможно, именно в этом и кроется причина всех его опозданий. Почему же Путин так плохо рассчитывает время перед встречами с мировыми лидерами? Возможно, он настолько занятой человек, что лидеры ведущих мировых держав вынуждены подстраивать свои графики под него. Некоторые даже полагают, что его опоздания – это своего рода психологические игры, учитывая, что на разного рода пресс-конференции и телевизионные интервью он всего прибывает вовремя. Единственный, кто посмел поинтересоваться у Путина причиной его опоздания, оказался Папа Римский Франциск. Он порекомендовал его помощникам перед началом пресс-конференции сделать заявление, объясняющее ее начало с почти часовым задержанием. В ответ на это пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что до встречи с понтификом Путин был на еще одной встрече, которая, по непредвиденным обстоятельствам закончилась позже, чем планировалось, а потом его еще и подвел трафик на итальянских дорогах. Фактически, Песков заявил, что Путин не прибыл на встречу с Папой вовремя, потому что застрял в пробке.

Существует еще одна версия о причинах опозданий Путина – он заставляет других ждать, чтобы таким образом самоутвердиться на мировой арене, повысить свой авторитет. Мировые лидеры, благосклонно относящиеся к президенту, говорят, что он часто опаздывает потому, что всегда дважды проверяет всю необходимую информацию перед встречей на самом высоком уровне. В одной из статей московского еженедельника «Московский комсомолец» указывалось: «Перед очень важными встречами, Путин иногда несколько раз проверяет факты и источники информации, покается в деталях, в результате чего часто сильно отстает от графика».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В России произошел инцидент с пассажирским самолетом (видео)
Важное за сутки
04 янв 2017
18354

Портников: Российские доноры дали понять Путину, что Крым – это слишком дорогое удовольствие

Известный украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников в своем блоге пишет о том, что под занавес 2016-го года руководство Татарстана, который является одним из самых мощных

03 янв 2017
10088

Блогер: Пинчук оказался вторым после Кломойского олигархом, которому перекрыли подсос из бюджета

Как передает replyua.net, известный украинский блогер Павло Правый на cвоей странице в соцсети Facebook обращает внимание своих подписчиков на то, что, как только к очередному «бизнесмену», что еще

Последние новости

Нусс: Ле Пен стоит помнить о закономерности и "принципе бумеранга"

Нардеп запропонувала показати Ле Пен наслідки діяльності Путині на Донбасі

Нусс розповів що саме криється за скандальною заявою Марін Ле Пен про Крим

Почему Путин всегда опаздывает на встречи с мировыми лидерами?

Боровий розповів що саме перешкодить домовленостям між Путіним і Трампом

Роман Донік розповів про нові успіхи у зміні ЗСУ

Росіяни виявились причетними до теракту у Стамбулі

Faraday Future представила миру свой новый автомобиль (ВИДЕО)

Геращенко озвучила самые тяжелые вызовы для страны в 2017-м

Манн: Обама поставил экономику США на грань краха

Вятрович: Пришло время, чтобы в Украине появился национальный пантеон

Чубаров: говоря о Крыме, Марин Ле Пен отрабатывает кредит Путина

«Евровидение-2017» принесет киевлянам рост тарифов на электричество

Филарет: Украинская церковь не поддерживает войну, но поддерживает украинских воинов, которые борются за мир

Користувачі мереж знайшли російську копію французької "подружки" Путіна

Правоохоронці Анкари знайшли «російський слід» у справі розстрілу в нічному клубі

Эксперту: Трампу придется прилагать усилия, доказывая, что он не «пророссийский»

У столичному супермаркеті полиця з товарами привалила людину (ФОТО)

В авторитарній Росії користуються слабкістю західних демократій – Die Welt

Порошенко розчерком пера позбавив нардепів права впливати на призначення чи звільнення суддів

 Новости за день