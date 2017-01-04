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В авторитарній Росії користуються слабкістю західних демократій – Die Welt

В авторитарній Росії користуються слабкістю західних демократій – Die Welt
Те, що слабка позиція країн Заходу є, перш за все, проблемою внутрішньою, жодним чином не здатне мінімізувати небезпеку, яка поширюється від російського керманича Володимира Путіна, а навпаки, лише сприяє перетворенню її в велику загрозу. Як передає replyua.net, про це в своїй статі пишуть журналісти німецького видання Die Welt, переклад якої опублікувало УНІАН. Зокрема, зазначається, що на Заході авторитарна модель правління Путіна з ідеологічної та соціальної точки зору сприймається як більш приваблива, у порівнянні з радянською ідеологією.

Окрім того, автори статті вважають, що надії на слабість російської економіки цілком марні, оскільки якщо економічна ситуація в Росії погіршиться, це може ще спровокувати ще більшу агресію голови Кремля. Йому в такому разі ще більше буде потрібна конфронтація для узаконення своєї влади. Також, на думку журналістів Die Welt, те, що з об’єктивної точки зору Кремль поступається НАТО у військовому плані і тому не наважиться на відкриту війну з Альянсом, не є підставою для того, аби розслаблятися.

Німецька влада висловлює побоювання, що після офіційної інаугурації Трампа Вашингтон може закрити очі на порушення Кремлем норм міжнародного права, а також визнає законність претензії Москви на «сферу впливу» у Східній Європі.


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