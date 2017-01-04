Фесенко пояснив, чого очікувати від Путіна цього року

На думку українського політолога Володимира Фесенка, в поточному році цілком імовірно, що Вашингтон та Москва спробують відновити дружні відносини, повідомляє replyua.net. Експерт вважає, що переговорний процес між обома країнами почнеться відразу ж після того, як республіканець офіційно очолить Білий дім. Разом з тим, Фесенко висловив припущення, що за дуже короткий час почнеться черговий етап протистояння. Разом з тим, доти, поки будуть продовжуватися переговори і відновлюватися зв’язки, уся «військова» увага голови Кремля буде зосереджена на Сирії. Володимир Фесенко також вважає, що Києву не варто розраховувати на те, що на Донбасі припиняться військові дії.
Політолог вважає, що спочатку Путін буде вести переговори з Дональдом Трампом, потім з новим керівником Франції і, разом з тим, він буде очікувати на осінь поточного року, коли на виборчі дільниці підуть громадяни Німеччини. До того часу активних бойових дій на Донбасі не варто очікувати. При цьому експерт підкреслив, що цілковитої впевненості в тому, що події саме таким чином розвиватимуться, немає – активізація військових дій, нехай і з меншою долею ймовірності, все ж може відбутися, зробив висновок Фесенко.