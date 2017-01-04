В России проживает уже 2,5 млн украинцев

Появилась информация о количестве пребывающих в России украинцев, а также о том, сколько их них подали заявление на получение российского паспорта. Как выяснилось, последних примерно 200 тысяч, передает replyua.net. Соответствующая информация поступила от возглавляющей главное управление по миграционным вопросам российского МВД Ольги Кирилловой. С ее слов, в РФ на постоянной основе проживают 2,5 миллиона украинцев. Согласно ее уточнениям, более одного миллиона из них выехали в соседнюю страну их восточных областей. Кириллова подчеркнула, что с первых месяцев 2014 года с целью определения правового положения соответствующие заявления написали свыше 2 миллионов граждан Украины, из которых временного убежища в России попросили свыше 442 тыс., а на временное проживание – 411 тысяч.
Отдельно чиновница заявила, что заявления для получения паспорта гражданина России подали примерно 175 тыс. человек. Относительно граждан иностранных государств, которые за весь прошедший год въехали в РФ, то таких оказалось пятнадцать миллионов. Согласно самой последней информации, на территории российского государства проживает свыше десяти млн иностранцев.