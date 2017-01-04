Российские власти прокомментировали перенос доклада американской разведки по кибератакам

На странице главы комитета Госдумы России по международной политике Алексея Пушкова появился комментарий перенесенной даты пресс-конференции ЦРУ на тему причастности российской власти к кибератакам в ходе предвыборной кампании в Соединенных Штатах, передает replyua.net. Пушков, в частности, отметил, что будущий глава Белого дома Дональд Трамп выразил удивление в связи с тем, что американская разведка перенесла брифинг с его участием, в ходе которого ожидалось представление отчета по деятельности российских хакеров. Депутат выразил мнение, что только нынешний президент США Барак Обама может удивиться данным ЦРУ.
Как уже сообщалось, в пресс-службе ЦРУ сообщили, что запланированный на сегодня брифинг о вмешательстве российских хакеров и лично главы Кремля Владимира Путина к кибератакам в США перенесен на 6 января. Предполагается, что принимать этот доклад будет Барак Обама, нынешний американский президент, и победитель президентской кампании Дональд Трамп.
Ранее в представительстве ЦРУ заявили, что считают действия президента России, в частности, его политику в Крыму, на Донбассе и в Сирии достаточно опасной.