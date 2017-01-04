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Российские власти прокомментировали перенос доклада американской разведки по кибератакам

Российские власти прокомментировали перенос доклада американской разведки по кибератакам
На странице главы комитета Госдумы России по международной политике Алексея Пушкова появился комментарий перенесенной даты пресс-конференции ЦРУ на тему причастности российской власти к кибератакам в ходе предвыборной кампании в Соединенных Штатах, передает replyua.net. Пушков, в частности, отметил, что будущий глава Белого дома Дональд Трамп выразил удивление в связи с тем, что американская разведка перенесла брифинг с его участием, в ходе которого ожидалось представление отчета по деятельности российских хакеров. Депутат выразил мнение, что только нынешний президент США Барак Обама может удивиться данным ЦРУ.

Как уже сообщалось, в пресс-службе ЦРУ сообщили, что запланированный на сегодня брифинг о вмешательстве российских хакеров и лично главы Кремля Владимира Путина к кибератакам в США перенесен на 6 января. Предполагается, что принимать этот доклад будет Барак Обама, нынешний американский президент, и победитель президентской кампании Дональд Трамп.

Ранее в представительстве ЦРУ заявили, что считают действия президента России, в частности, его политику в Крыму, на Донбассе и в Сирии достаточно опасной.
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