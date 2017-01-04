Озвучен прогноз об усилении антироссийских санкций

Официальный Вашингтон может принять решение об ужесточении антироссийских санкций при условии, что в ЦРУ будут предъявлены неопровержимые доказательства того, что Кремль на самом деле вмешался в выборы президента США. Как сообщает replyua.net, соответствующую точку зрения в интервью издания «Обозреватель» представил эксперт по международным отношениям Максим Яли. По его мнению, все будет зависеть от того, какую базу доказательств удастся предоставить. «Если в предоставленных фактах не будет никаких сомнений, новоизбранный президент США Дональд Трамп будет вынужден принять соответствующие меры. Собственно, на это и рассчитывает нынешний глава Белого дома Барак Обама. Напомню, что среди представителей Республиканской партии есть люди, которых не удовлетворяет политика Кремля. И конгрессмены еще при президентстве Обамы достигли определенного соглашения касаемо санкций», - рассказал Яли.
Также он уверен, что при наличии достаточной доказательной базы, она непременно буде рассмотрена Конгрессом, после чего появится прямое основание, которое приведет к усилению санкций. Вместе с тем, Максим Яли уверен, что слежка за кибератаками и их прочное связывание с Россией является очень сложным заданием.