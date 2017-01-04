Вольфганг Пихлер требует отстранить всю сборную РФ от Олимпиады 2018 года

Весьма странное заявление прозвучало от Вольфганга Пихлера, бывшего тренера российской женской сборной по биатлону – он требует отстранить всю сборную России от Олимпиады, которая пройдет через год в Пхеньчхане.
Пихлер дал большое интервью Frankfurter Allgemeine, сообщает replyua.net, заявив о том, что против РФ нужно принимать самые жесткие меры. «Если сказанное полностью подтвердится, считаю, что россиян нужно исключить, предоставив им олимпийскую паузу. У России появится время хорошенько подумать. В других мерах никакого смысла не будет», отметил наставник биатлонисток, тренировавший их на протяжении двух лет. Он тренировал российскую женскую сборную с 2011 по 2013 год и готовил биатлонисток к Олимпиаде в Сочи.
Самое удивительное заключается в том, что его подопечные, в частности, Яна Романова, Ольга Вилухина и Ольга Зайцева фигурируют в списке Макларена. Сам Пихлер требует отстранить российскую сборную из-за употребления допинга, но при этом клянется, что его биатлонистки допинг не употребляли.