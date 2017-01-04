Путин может пойти на нормализацию ситуации на Донбассе для смягчения санкций

Российский президент Владимир Путин поставил перед собой задачу добиться смягчения в самое ближайшее время санкций, которые страны Запада ввели из-за незаконной аннексии Крыма и начала активных военных действий на Донбассе, передает replyua.net. Данная точка зрения была озвучена российским политикой Ириной Хакамадой в интервью радиостанции «Эхо Москвы». По ее убеждению, глава Кремля может в скором времени дать приказ о прекращении боев на Донбассе для отмены или смягчения ранее введенных ограничений.
Ирина Хакамада считает, что действия Путина приведут к тому, что оккупированные территории Донбасса станут в некоторой мере Сектором Газа, где стороны постоянно ведут между собой различные разборки. Или же Донецкая и Луганская области могут стать Приднестровьем на территории Украины в период, когда буквально все встало на дыбы. «Может произойти все. Однако относительно санкций в данном случае наиболее оптимальный вариант добиться хотя бы частичного их смягчения, и на такой шаг, я считаю, Трамп уже готов пойти», - уверена политик. Вместе с тем, она озвучила предположение, что после переговоров по Донбассу начнутся очень сложные переговоры, которые будут касаться снятия Вашингтоном санкций, введенных в связи с аннексией Кремлем Крыма.