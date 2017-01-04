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Путин может пойти на нормализацию ситуации на Донбассе для смягчения санкций

Путин может пойти на нормализацию ситуации на Донбассе для смягчения санкций
Российский президент Владимир Путин поставил перед собой задачу добиться смягчения в самое ближайшее время санкций, которые страны Запада ввели из-за незаконной аннексии Крыма и начала активных военных действий на Донбассе, передает replyua.net. Данная точка зрения была озвучена российским политикой Ириной Хакамадой в интервью радиостанции «Эхо Москвы». По ее убеждению, глава Кремля может в скором времени дать приказ о прекращении боев на Донбассе для отмены или смягчения ранее введенных ограничений.

Ирина Хакамада считает, что действия Путина приведут к тому, что оккупированные территории Донбасса станут в некоторой мере Сектором Газа, где стороны постоянно ведут между собой различные разборки. Или же Донецкая и Луганская области могут стать Приднестровьем на территории Украины в период, когда буквально все встало на дыбы. «Может произойти все. Однако относительно санкций в данном случае наиболее оптимальный вариант добиться хотя бы частичного их смягчения, и на такой шаг, я считаю, Трамп уже готов пойти», - уверена политик. Вместе с тем, она озвучила предположение, что после переговоров по Донбассу начнутся очень сложные переговоры, которые будут касаться снятия Вашингтоном санкций, введенных в связи с аннексией Кремлем Крыма.
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