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В РФ представлен сценарий соглашения Путина и Трампа по Украине

В РФ представлен сценарий соглашения Путина и Трампа по Украине
В администрации нового президента США Дональда Трампа могут дать согласие на договоренность с Кремлем относительно аннексии Крыма. Как передает replyua.net, такое мнение в интервью «Эху Москвы» озвучила российский политический деятель Ирина Хакамада. По ее мнению, вряд ли Дональд Трамп и выдвинувшие его на наивысшую государственную должность в США республиканцы станут активно защищать демократические принципы, если для них лично это не принесет выгоды. А это означает, что Трамп может дать согласие на сделку относительно незаконной российской аннексии Крыма, и в нее могут включить вопрос о свержении сирийского диктатора Асада, поиске путей нормализации конфликта в Сирии или совместных действиях для преодоления терроризма.

Ранее американское издание Foreign Policy сообщило, что в новой администрации Белого дома Россия не указана в качестве приоритетных направлений. Отмечается, что у журналистов есть служебная записка, в которой речь идет о необходимости разработать стратегию для уничтожения «ИГ», усиления обороны благодаря модернизации, обновление стратегии кибербезопасности, а также повышение эффективности Пентагона.
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