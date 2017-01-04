В РФ представлен сценарий соглашения Путина и Трампа по Украине

В администрации нового президента США Дональда Трампа могут дать согласие на договоренность с Кремлем относительно аннексии Крыма. Как передает replyua.net, такое мнение в интервью «Эху Москвы» озвучила российский политический деятель Ирина Хакамада. По ее мнению, вряд ли Дональд Трамп и выдвинувшие его на наивысшую государственную должность в США республиканцы станут активно защищать демократические принципы, если для них лично это не принесет выгоды. А это означает, что Трамп может дать согласие на сделку относительно незаконной российской аннексии Крыма, и в нее могут включить вопрос о свержении сирийского диктатора Асада, поиске путей нормализации конфликта в Сирии или совместных действиях для преодоления терроризма.
Ранее американское издание Foreign Policy сообщило, что в новой администрации Белого дома Россия не указана в качестве приоритетных направлений. Отмечается, что у журналистов есть служебная записка, в которой речь идет о необходимости разработать стратегию для уничтожения «ИГ», усиления обороны благодаря модернизации, обновление стратегии кибербезопасности, а также повышение эффективности Пентагона.