У Росії вже придумали, як Трамп допоможе легалізувати анексію Криму

Представник російської опозиції Ірина Хакамада переконана, що новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп допоможе Російській Федерації вирішити проблеми з легалізацією анексії українського Криму. Про це вона заявила у середу, 4-го січня, передає replyua.net.
На її думку, новий американський президент та його команда «зациклені на власній вигоді та перевазі». Вона вважає, що Москва домовиться з Вашингтоном щодо співпраці на Ближньому сході, а в обмін на свої пропозиції захоче вирішити питання анексованого півострова. Відповідаючи на відповідне питання журналіста, Хакамада сказала: «Легалізувати можна. З Дональдом Трампом та його адміністрацією це буде зробити набагато простіше, оскільки на відміну від демократів, республіканці не так фокусуються на правах людини та демократичних цінностях. Вони більше звертають увагу на власну вигоду. І це нам підходить. І тут є маса варіантів з обміном. Можна міняти одне на інше, міняти вигідні пропозиції для США на легалізацію анексії Криму». В той самий час вона зауважила, що наразі РФ не може зробити нічого, щоб змусити Захід скасувати санкції проти неї. «Хоча Росія і не може вплинути на скасування санкцій, однак вже все говорить про те – відсотків 90, - що Крим наш», - додала російська опозиціонерка.