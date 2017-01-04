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Глава ЦРУ рассказал, что думает о Путине

Глава ЦРУ рассказал, что думает о Путине
В американском ЦРУ не склонны недооценивать опасность российского президента Владимира Путина в связи с его агрессивной политикой в Украине и Сирии. Как передает replyua.net, такое мнение в интервью журналистам озвучил глава ЦРУ Джон Бреннан. По его мнению, российский лидер предпочитает игру мускулами, в том числе, с опорой на российский военный потенциал. «Путин представляет свои правила игры в контексте своих действий в некоторых конфликтных регионах, поэтому я не считаю, что США его недооценили», - подчеркнул Бреннан. С его слов, сейчас российский президент перед собой поставил задачу, которая заключается в продвижении интересов РФ там, где наблюдаются конфликты политического характера и вакуум. Однако Путин отказался от применения правил, которые применяются США, в том числе о вооруженных конфликтах.

Недавно Питер Клемент, возглавляющий подразделение ЦРУ по наблюдению за Россией, заявил, что глава Кремля боится нестабильной ситуации в своей стране и начала массовых акций протеста, в связи с чем в следующем году он может заявить о баллотировании на выборы президента и начать более жестко управлять страной.
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