Маккейн розповів що він думає про «план Кісінджера»

Американський сенатор Джон Маккейн в інтерв’ю українським журналістам прокоментував так званий «план Кісінджера», - про це інформує replyua.net з посиланням на «Цензор.нет».
Так, кількома днями раніше ЗМІ поширили так званий «план Кісінджера», буцімто розроблений легендарним американським дипломатом Генрі Кісінджером. У ньому передбачається, що Сполучені Штати встановлять дружні відносини з Російською Федерацією для ослаблення Китаю та спільної боротьби з терористами Ісламської держави. Відтак, Кремль має отримати свою «зону впливу», до якої належать постсоціалістичні країни. З питаннями щодо цього «плану» кореспонденти звернулись до американського сенатора Джона Маккейна. Відповідаючи на це питання, політик заявив, що не вірить в те, що Вашингтон підтримає хоч одне рішення, яке піде на шкоду Україні чи країнам Балтії.
Маккейн зауважує, що американці пам’ятають світовий досвід тридцятих років ХХ століття, коли західні лідери намагались укласти договори з диктатором. За словами сенатора, Вашингтон завжди виступає за угоди, які допоможуть припинити конфлікти. Але досвід, отриманий Маккейном у спілкуванні з Володимиром Путіним , свідчить про те, що єдиний доступний російському президенту аргумент – сила. І саме тому США мають підсилити Україну та держави Балтії.