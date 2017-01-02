Зберегти кремлівські таємниці: суд над Улюкаєвим пройде у закритому режимі

Російським журналістам вдалося дізнатись деякі подробиці так званої «справи Улюкаєва» - провадження щодо отримання екс-міністром незаконної вигоди, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода».
Джерела у правоохоронних органах повідомили кореспондентам деякі подробиці кримінального провадження щодо російського міністра економічного розвитку Олексія Улюкаєва. Зокрема, стало відомо, що судові слухання щодо чиновника пройдуть у закритому режимі – переважна більшість матеріалів справи носить оперативний характер. Правоохоронці переконують, що вину Улюкаєва доведено. Серед таких доказів називають покази свідків та записи телефонних розмов. Головним доказом силовики вважають запис розмови Улюкаєва з високопоставленим представником одного із державних банків: у ході розмови чиновник скаржиться на те, що він не отримує належної винагороди за обґрунтування можливості купівлі «Роснафтою» компанії «Башнафта» і обіцяє у подальшому чинити перепони такій угоді. Особа співрозмовника Улюкаєва у матеріалах справи засекречена.
Зауважимо, що сам Улюкаєв свою вину не визнає. Захисники чиновника наголошують, що він не знав і не міг знати про те, що у переданих йому чемоданах знаходяться гроші.