У російських політиків чергова істерика: через смолоскипну ходу до Дня народження Бандери

Російський політикум дуже бурхливо відреагував на заходи, які відбулись у найбільших українських містах до Дня народження ідеолога українського націоналізму Степана Бандери, - про це інформує replyua.net з посиланням на «РБК».
Так, першого січня українці відзначали річницю народження Степана Бандери. У низці населених пунктів з цього приводу було організовано смолоскипну ходу – від Львова до Слов’янська небайдужі громадяни відзначили День народження ідеолога українського націоналізму. Ця подія прогнозовано викликала бурхливу реакцію серед російських політиків та українських зрадників. Першим висловився так званий «глава республіки Крим» Сергій Аксенов – за його словами, послідовники Бандери руйнують українську державність. Ймовірно, свою власну діяльність ударом по українській державності Аксенов не вважає.
Надалі слово взяв один із найбільш гучних пропагандистів путінського режиму і за сумісництвом сенатор російської Ради Федерації Олексій Пушков. За його словами, на смолоскинпу ходу у першу чергу мав відреагувати Берлін – мовляв, Бандера був союзником Гітлера. І якщо Берлін ніяким чином не відреагує – це буде рівнозначно підтримці, - заявив Пушков.