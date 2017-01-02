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Боровий: у Вашингтоні з’явилось розуміння, що з Путіним треба говорити жорсткіше

Боровий: у Вашингтоні з’явилось розуміння, що з Путіним треба говорити жорсткіше
Російський опозиційний політик Костянтин Боровий поділився з кореспондентами видання «Гордон» своїми міркуваннями з приводу нового пакету антиросійських санкцій від Сполучених Штатів, - про це інформує replyua.net.

Так, політик зауважує, що заяви деяких осіб, що санкції – це помста діючого президента Барака Обами Путіну за поразку у виборах демократа Гіларі Клінтон, не мають під собою жодного ґрунту. Насправді, санкції – це спільне рішення Білого дому, Конгресу та спецслужб. Справа в тому, що хакерські атаки, організовані Кремлем, у Вашингтоні розцінюють як військові дії, спрямовані на підрив незалежності та демократичного устрою Сполучених Штатів. Відтак, реакція на них буде доволі різкою. Більше того, Москва сама «нарвалась» на проблеми – наприклад, у 2015 році Пекін проводив масовані атаки на комп’ютерні мережі США, але під загрозою санкцій припинив недружні дії. Росіяни ж навпаки від своєї деструктивної поведінки не відмовились.

Боровий зауважує, що кожен новий американський президент за останні двадцять років починає з «перезавантаження» відносин з Російською Федерацією. Тим не менш, у 2016 році у Вашингтоні нарешті зрозуміли: традиційний стиль розмови з росіянами не працює, варто діяти більш жорстко. І тепер навіть лояльний до Кремля Трамп не врятує ситуацію, - наголошує політик.
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