Піонтковський: настрої у американському істеблішменті – різко антипутінські

Політолог Андрій Піонтковський в інтерв’ю виданню «Гордон» розповів хто така Юлія Латиніна і чого чекати від американських санкцій проти Росії, - про це інформує replyua.net.
Так, нещодавно Латиніна різко розкритикувала санкції, введені Білим домом проти ФСБ, ГУР та низки російських дипломатів. Проте, Піонтковський наголошує, що сама журналістка, яка позиціонує себе як «ліберальна», насправді є ні чим іншим як рупором КДБ і його нащадків – ФСБ. Їй дозволено критикувати Путіна і його прибічників для того, щоб викликати довіру у пересічного читача. Тим не менш, в особливо гострих питаннях вона артикулює «хотєлки» Кремля. Відтак, її бурхлива реакція на санкції означає, що у Кремлі їх сприймають більш ніж серйозно і вони для них доволі таки болісні.
Піонтковський нагадує, що завтра республіканець Джон МакКейн почне слухання у Конгресі з приводу російського втручання в американські вибори. І це – більш ніж серйозно для російських можновладців. Піонтковський наголошує, що настрої в американському істеблішменті різко антипутінські. Загальну оцінку санкції, введених діючим президентом Бараком Обамою оцінили коротко: занадто мало і занадто пізно, - наголосив політолог.