Премьер Франции призвал войска Путина придерживаться тишины в Сирии

С призывом к Российской Федерации не брать непосредственного участия в ведении войны в Сирии и с уважением относиться к достигнутым договоренностям о прекращении боевых действий, 2 января во время эфира радио France Inter обратился глава правительства Франции Бернар Казньов, пишет DW.
Как информирует replyua.net, главный французский чиновник заявил: «Мы относимся с осуждением к каким-либо шагам, которые Российская Федерация может осуществить в Сирии, из-за чего могло быть продолжение ведения перестрелок на территории этой страны». В это же время французский чиновник обратился с просьбой к армии Путина «немедленно остановить все боевые операции, которые являются смертоносными». В частности премьер выразил надежду, что «встречи между определенными силами в Сирии будут иметь свое продолжение для осуществления соглашений по прекращению боевых действий».
Насколько известно, договоренностей о режиме прекращения огня в Сирии удалось достичь благодаря тому, что 29 декабря посредниками в переговорах выступили Турция и Россия. Накануне нового года, в субботу, 31 декабря Совбез ООН согласовал резолюцию, согласно с которой договоренности о режиме тишины в Сирии, предложенные Российской Федерацией, были поддержаны.