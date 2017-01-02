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Слава Рабинович: из-за своей политики Путин доигрался

Слава Рабинович: из-за своей политики Путин доигрался
Российский экономист Слава Рабинович в своем блоге на сайте online.ua пишет, что далеко не все поняли все, что произошло за несколько дней до Нового года, передает replyua.net. Эксперт напомнил о новых санкциях, которые администрация нынешнего главы Белого дома Барака Обамы наложила на такие организации в России, как ГРУ и ФСБ. Отныне все американские компании и граждане не имеют права на контакты с ФСБ и ГРУ. Однако бетонная стена появилась для самого Владимира Путина и ОПГ. Вся реальная информация, которая относится к вопросам безопасности, своими корнями уходит в ФБР, ЦРУ и военную разведку США. В некоторой мере эти сведения поступали Кремлю. Оказавшись под санкциями США, российские органы предоставляют определенную опасность для разведывательных ведомств и иных союзников США, среди которых есть и страны-члены НАТО.

Слава Рабинович добавил, что из-за совершенных Путиным и его подчиненными преступлений, простые российские граждане оказались беззащитными перед всеми вызовами, с которыми, согласно установленным нормам, должны вести борьбу сотрудники ФСБ и ГРУ. В конце своей статьи Рабинович отметил, что Путин проиграл игру в анти-Агента 007.
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