Слава Рабинович: из-за своей политики Путин доигрался

Российский экономист Слава Рабинович в своем блоге на сайте online.ua пишет, что далеко не все поняли все, что произошло за несколько дней до Нового года, передает replyua.net. Эксперт напомнил о новых санкциях, которые администрация нынешнего главы Белого дома Барака Обамы наложила на такие организации в России, как ГРУ и ФСБ. Отныне все американские компании и граждане не имеют права на контакты с ФСБ и ГРУ. Однако бетонная стена появилась для самого Владимира Путина и ОПГ. Вся реальная информация, которая относится к вопросам безопасности, своими корнями уходит в ФБР, ЦРУ и военную разведку США. В некоторой мере эти сведения поступали Кремлю. Оказавшись под санкциями США, российские органы предоставляют определенную опасность для разведывательных ведомств и иных союзников США, среди которых есть и страны-члены НАТО.
Слава Рабинович добавил, что из-за совершенных Путиным и его подчиненными преступлений, простые российские граждане оказались беззащитными перед всеми вызовами, с которыми, согласно установленным нормам, должны вести борьбу сотрудники ФСБ и ГРУ. В конце своей статьи Рабинович отметил, что Путин проиграл игру в анти-Агента 007.