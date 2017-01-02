Российские дипломаты смогли вернуться в РФ

Ночью 2 января спецборт с российскими дипломатами приземлился в Москве, информирует replyua.net со ссылкой на ВВС. Как стало известно, 35 российских дипломатов вместе со своими семьями были высланы из США, однако они не смогли купить билеты, из-за чего в США пришлось отправлять специальный самолет, который перевозит президента и членов правительства России.
Напомним, что ранее Барак Обама ввел новые санкции против РФ, согласно которым 35 дипломатов из России были объявлены персонами нон-грата, и им было предписано покинуть США в течение 72 часов. Юрий Мельник, сотрудник посольства РФ в Вашингтоне, на своей странице в Фейсбуке написал о том, что в праздничные дни дипломаты практически не спали и не отдыхали – они собирали весь свой багаж и улаживали бытовые и другие вопросы, поскольку прожили в США не один год, и им пришлось перед отъездом много побегать, решая различные вопросы.
Путин, в свою очередь, не стал вводить зеркальные санкции, а в Кремле решение властей США назвали нарушением международного права. Самолет с российскими дипломатами вылетел из Вашингтона 1 января.