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Российские дипломаты смогли вернуться в РФ

Российские дипломаты смогли вернуться в РФ
Ночью 2 января спецборт с российскими дипломатами приземлился в Москве, информирует replyua.net со ссылкой на ВВС. Как стало известно, 35 российских дипломатов вместе со своими семьями были высланы из США, однако они не смогли купить билеты, из-за чего в США пришлось отправлять специальный самолет, который перевозит президента и членов правительства России.

Напомним, что ранее Барак Обама ввел новые санкции против РФ, согласно которым 35 дипломатов из России были объявлены персонами нон-грата, и им было предписано покинуть США в течение 72 часов. Юрий Мельник, сотрудник посольства РФ в Вашингтоне, на своей странице в Фейсбуке написал о том, что в праздничные дни дипломаты практически не спали и не отдыхали – они собирали весь свой багаж и улаживали бытовые и другие вопросы, поскольку прожили в США не один год, и им пришлось перед отъездом много побегать, решая различные вопросы.

Путин, в свою очередь, не стал вводить зеркальные санкции, а в Кремле решение властей США назвали нарушением международного права. Самолет с российскими дипломатами вылетел из Вашингтона 1 января.
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