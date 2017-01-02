Российский флот планируют усилить мощным оружием

Совсем скоро ВМФ РФ будет усилен при помощи систем залпового огня «Удав» и «Запад», сообщает replyua.net. Такая информация была предоставлена руководителем «НПО ЧПЛАВ» Владимиром Лепиным. По его словам, новые комплексы смогут выполнять защитную функцию, а также оружия для защиты. На сегодняшний день известно, что целью создания реактивного комплекса защиты морских суден «Удав - 1М» является нанесение поражения и отвода кораблей, совершающих атаку. К тому же, он наделен способностью поражения и подводных лодок. Калибр нового оружия равен тремстам мм, а максимальное расстояние стрельбы – примерно триста метров.
Главной целью использования комплекса РПК-8 «Запад» является защита надводных морских суден от подводных лодок. К тому же, это оружие может наносить поражение по торпедам и подводным диверсантам, которые идут на корабль. Калибр РГБ – 213 мм, а отдаленность действия в пределах 400 – 4,3 тысячи метров.
Еще в ноябре прошлого года, проводя встречу с оборонным ведомством и предприятиями оборонной и промышленной отрасли, президент России Владимир Путин сообщил, что в его стране ведется активная работа над созданием нового вида оружия.