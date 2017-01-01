«Неадекватна поведінка США»: російська лібералка розкритикувала санкції проти Росії

Юлія Латиніна, яка позиціонує себе як ліберального опозиційного журналіста, в ефірі «Ехо Москви» розкритикувала санкції, які ввів трьома днями раніше президент Сполучених Штатів Барак Обама, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Гордон».
Так, Латиніна наголосила, що вона вже звикла: неадекватну поведінку демонструє Російська Федерація. Але цього разу неадекватність показав Барак Обама. За словами журналістки, діючий американський президент після поразки на виборах висуваниці демократів Гіларі Клінтон став дріб’язковим – всі його дії на міжнародній арені виглядають як спроба звести рахунки з Путіним. Саме для цього, на думку Латиніної, демократи і почали розкручувати «дохлу» історію зі зломом їх листування. Але це непристойно – коли президент великої держави поводиться як водій автобуса, - заявила журналістка.
З іншого боку, Латиніна захоплюється Путіним, який «вчинив мудро і великодушно». Єдина адекватна відповідь на оприлюднення даних листування – це відповідне оприлюднення компромату, який мають американці на російських лідерів. Відтак, наступним логічним кроком стане арешт майна і рахунків російських лідерів закордоном. Введені зараз Обамою санкції Латиніна вважає смішними – мовляв, з ГУР все-одно будуть співпрацювати.