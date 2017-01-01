Рабинович: з Путіна такий юрист, як з мене – прима-балерина

Російський економіст і блогер Слава Рабинович на власній сторінці в Фейсбук проаналізував чергове незаконне діяння Путіна і його прибічників, яке у результаті вилилось у тисячі смертей, - про це інформує replyua.net.
Так, Рабинович наголошує, що коли російські журналісти починають говорити, що російський президент Володимир Путін – юрист, у нього прокидається жага до насильства. Єдине, що є юридичного у Путіна – його диплом. Кандидат економічних наук з глави російської держави теж ніякий – практично загальновідомо, що його дисертація повністю списана з американської книги сімдесятих років. Коротше кажучи, фахівець з нього ніякий.
Але є у Російській Федерації і справжній фахівець, професор кафедри конституційного права, видатний науковець Олена Лук’янова. Вона в ефірі «Радіо Свобода» розповіла, що рішення про ввід російського військового контингенту до Сирії було незаконним. За її словами, рішення Ради Федерації з цього приводу було дуже «лукавим» - верхня палата парламенту вийшла за межі своїх повноважень, задовольнивши «хотілку» Путіна за неправильною процедурою. Підсумок з цих слів може бути лише одним: Путін, Шойгу та Медведєв – з речами на вихід, - наголошує блогер.