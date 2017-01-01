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Ейдман: сподіваюсь, каденція Трампа вже скоро закінчиться імпічментом

Ейдман: сподіваюсь, каденція Трампа вже скоро закінчиться імпічментом
Політолог Ігор Ейдман, якого називають одним із найкращих «знавців Путіна», дав свої коментарі з приводу реакції Трампа на інформацію про втручання російських хакерів у виборчий процес у Сполучених Штатах, - про це replyua.net стало відомо з допису експерта в Фейсбук.

Так, політолог зауважує, що новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп продемонстрував доволі дивну реакцію на звіт американських спецслужб про «автора» хакерських атак на сервери демократів, які мали місце у ході виборчої кампанії і призвели до «виливу» компромату. Одіозний політик заявив, що напади міг здійснити «хто-небуть інший». Щоправда, уточнити хто саме він не зміг. «Може, це словенські прихильники його дружини Меланії Трамп?» - іронізує політолог. Зрозуміло, що такі заяви політика спрямовані як на прикриття своїх російських співучасників, так і на те, щоб приховати свою власну причетність до цієї кримінальної історії.

Політолог прогнозує, що історія з російською допомогою у виборчій кампанії стане «первородним гріхом» для Трампа. Він всіма способами намагатиметься позбутись таких зв’язків, що далі то більше заплутуючись у брехні. Ймовірно, це закінчиться імпічментом – і що раніше, то краще для всіх нас, - прогнозує політолог.
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