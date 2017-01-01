Вислані російські дипломати вже летять з США додому

Літак, на борту якого знаходяться всі російські дипломати, яких нещодавно адміністрація президента США Барака Обами вислала з країни, піднявся у повітря з аеропорту у Вашингтоні. Про це сьогодні, 1-го січня, повідомляє російське видання «РІА Новини» з посиланням на прес-центр посольства Росії, передає replyua.net.
«На борту літака знаходяться усі. Літак піднявся у повітря», - йдеться у повідомленні. Раніше у адміністрації російського президента повідомили, що для перевезення російських дипломатів до Сполучених Штатів Америки буде вислано літак спеціального льотного загону «Росія» Управління справами президента Російської Федерації. Через деякий час член посольства Росії у Вашингтоні Лахонін Микола повідомив, що літак Іл-96 здійснив посадку в аеропорту Даллас.
Як повідомлялося раніше, у Білому домі 29-го грудня минулого року заявили, що висилають з США 35 російських дипломатів та членів їх родини. Також президент Барак Обама підписав новий пакет антиросійських санкцій щодо хакерських атак під час президентських виборів у Сполучених Штатах. Вашингтон переконаний, що за кібератаками стоїть Кремль та російський президент Путін. РФ у свою чергу заперечує це та погрожує США санкціями у відповідь.