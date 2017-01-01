Кремль озвучил громкий прогноз о договоренностях с Белым домом

По утверждению российского сенатора Алексея Пушкова, на протяжение первых ста дней после официальной церемонии инаугурации Дональда Трампа между Москвой и Вашингтоном состоится согласование позиций относительно кризиса в Сирии. Как информирует replyua.net, такой прогноз член сената выложил на своей странице в микроблоге Twitter, подчеркнув, что у него есть все шансы на реализацию. Более того, в своем посте Алексей Пушков дал достаточно положительную оценку заявлению будущему главе Белого дома касаемо совершенных российской стороной хакерских атак в ходе предвыборной кампании. Сенатор подчеркнул, что Трамп заявил о своих сомнениях касаемо вероятности участия Кремля в хакерских атаках.
Пушков добавил, что, в сравнении с Обамой, которого очень интересует вопрос холодной войны, Дональд Трамп убежден, что эту тему нужно закрыть в прошлом веке.
Напомним, что ранее сам Трамп достаточно сухо прокомментировал новость о вероятности вмешательства Москвы в выборы президента США. По словам республиканца, сейчас важнее всего думать о том, какие события в жизни происходят сейчас. Дональд Трамп уверен, что жизнь современного человечества усложнилась именно из-за активного использования компьютеров.