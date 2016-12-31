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СпецтемаЭксперт: Трамп жестко возьмется за Украину и превратит ее в течение 4-5 лет в конкурентоспособную страну

Блогер розповів про нову зброю України в інформаційній війні

Блогер розповів про нову зброю України в інформаційній війні
Олександр Коваленко в особистому блозі розповів про нову зброю, яку почали використовувати українські патріоти у боротьбі з російською пропагандою, - про це інформує replyua.net.

Так, блогер нагадує, що більше року тому він дуже негативно сприйняв ініціативу Мінінформполітики, яке проводило агітаційну акцію «Крим – це Україна». Однією зі складових цієї акції стало розміщення біл-бордів із зображеннями кримських активістів і відповідним написом. Але ні змістове наповнення, ні географічне розміщення цих біл-бордів не давали належного ефекту.

Тим не менш, зараз до такої ініціативи повернулись вже пересічні громадяни. Останнім часом почали з’являтись якісні та цікаві біл-борди, які розміщаються саме у найбільш проблемних регіонах – Одещині, Херсонщині, Запоріжжі тощо. В іронічній та жартівливій формі до читача-глядача доноситься думка: «А чи потрібен кому-небуть взагалі цей русский мир?». Стиль, обраний авторами, не викликає агресії, а лише точечно приникає до мозку і лишає там найтонший образ, який людина не спішить викидати з голови. Можливо, саме завдяки цим біл-бордам дехто нарешті сприйме прописні істини і перестане чекати Путіна, - наголошує блогер.
Блогер розповів про нову зброю України в інформаційній війні
Блогер розповів про нову зброю України в інформаційній війні
Блогер розповів про нову зброю України в інформаційній війні
Блогер розповів про нову зброю України в інформаційній війні
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