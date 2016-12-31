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Блогер пояснив, чому Путін не вислав американських дипломатів у відповідь

Блогер пояснив, чому Путін не вислав американських дипломатів у відповідь
Олександр Коваленко у своєму особистому блозі на Фейсбук пояснює, чому безпрецедентний крок з видворенням тридцяти п’яти російських дипломатів не знайшов гідної відповіді в Російській Федерації, - про це інформує replyua.net.

Так, блогер зауважує, що спочатку велись розмови про пансіонат та школу, двері яких закрилися б для американських дипломатів. Але потім з’ясувалось, що школу відкривав ще Сталін, і тому її вирішили не чіпати, а натомість погратися у «доброго царя». За це Путіна буцімто навіть похвалила якась західна журналістка Джилл Догерті – мовляв, добросердечно і непередбачувано.

Блогер зауважує, що з огляду на психотип Путіна, він часто любить вдавати «доброго царя». Тому така поведінка якраз цілком передбачувана – російський президент любить милуватись зробленим ним «добром». По-друге, у Путіна реально немає іншого способу відповісти на ці санкції, крім аналогічних дій. Але в такому разі він лише посилить міжнародну ізоляцію своєї держави. І останнє – як і кожному терористу, Путіну потрібні заручники. А дипломати – вони лише формально недоторкані, а насправді у разі загострення можуть стати зручним предметом торгу з Вашингтоном, - наголошує блогер.
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