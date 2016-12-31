Як Путін врятував Новий рік - думка експертів

Конфлікт навколо кібератак під час президентських виборів у Сполучених Штатах завершився на користь російського президента Володимира Путіна. Перед новорічними святами лідер Російської Федерації подбав про своїх дипломатів у США, відправивши за ними урядовий літак. Також і американські дипломати, які залишаються на свята у Росії зможуть провести свій час з рідними та близькими, відвідавши Кремлівські заходи за спеціальними запрошеннями, передає replyua.net.
Все почалося з того, що американська сторона зробила кілька гучних заяв щодо кібератак з боку Росії під час президентських виборів у США. Станом за сьогоднішній день, на думку проросійських політологів, перемогу «за очками» отримує саме Російська Федерація і Путін на чолі. Наразі, як повідомлялося, президент США Барак Обама у світлі останніх новин щодо кібератак прийняв рішення про депортацію з території США 35-ти російських дипломатів та їх сімей. У відповідь Росія підготувала ріжучу відповідь: спочатку міністр закордонних справ Сергій Лавров заявляє, що РФ також зробить відповідний крок (вишле з території держави американських дипломатів). Пізніше Путін спростував цю інформацію, нібито жаліючи «нещасних американців».