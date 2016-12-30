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Блогер: Путін показав банальну слабкість

Блогер: Путін показав банальну слабкість
Олександр Цинкевич у власному блозі на порталі Site.ua розмірковує над реакцією російського президента Володимира Путіна на видворення тридцяти п’яти російських дипломатів зі Сполучених Штатів, - про це інформує replyua.net.

Так, блогер наголошує, що, відповідно до практики, яка склалась, єдиною адекватною відповіддю на оголошення власних дипломатів персонами нон-грата може бути лише аналогічна дія. Саме так вчинив би СРСР – держава, яка серйозно претендувала на роль суперника Сполучених Штатів. Діючи у такій парадигмі, очільник російського зовнішньополітичного відомства, дипломат старої закалки Сергій Лавров анонсував симетричну відповідь, але прогадав.

Насправді реальної відповіді Росія не дала – тільки російський президент Володимир Путін почав розповідати якість казочки про дипломатів, які, мовляв, раді зустріти Новий рік на власній землі. Виявляється, реакція, яку пристало демонструвати сильній і потужній державі, недоступна для росіян. Воно і зрозуміло – надворі вже не 2014 рік, а кінець 2016. Сили закінчуються – з сусідами це можна позмагатись, але світовому гегемону протистояти не вийде. Блогер зауважує, що єдина обставина, яка його цікавить, полягає у психологічному аспекті: з чого Путін взяв, що, якщо він без жодної реакції сприйняв образу він одного сильного дядька, наступний сильний дядько буде його поважати?
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