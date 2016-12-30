валюта
СпецтемаТина Кароль поразила громким заявлением о гастролях в России

Дипломат пояснив чому «план Пінчука» не спрацює

Дипломат пояснив чому «план Пінчука» не спрацює
Дипломат Богдан Яременко у власному блозі на ресурсі «15 минут» розмірковує над сьогоднішньою заявою Віктора Пінчука, - про це інформує replyua.net.

Так, сьогодні друком вийшла стаття українського бізнесмена Віктора Пінчука, в якій він пропонує власний шлях для розв’язання конфлікту з Росією. Яременко аналізує кожен пункт цих пропозицій. Наприклад, пропозиція «забути про Крим». Але хто знає, що Путін буде сприймати це як поступку? Думка України з цього приводу його не хвилює, а якщо ж раптом Сполучені Штати визнають анексію Криму легальною, то де гарантія того, що це не розв’яже Путіну руки ще більше? Відмовитись від членства в НАТО і ЄС? Дійсно, у найближчій перспективі вони це для нас нереально, але у Росії про це також добре знають. То з якого дива Кремль цю відмову вважатиме за поступку?

Дипломат зауважує, що на даний момент Росію реально цікавлять дві речі: виконання Мінську - 2 у такому порядку, як хочеться Москві, і відмова України від Угоди про асоціацію з ЄС. Обидва кроки стануть передумовою зростання політичною та економічної залежності України від РФ. За словами Яременка, формулювати плани односторонніх поступок з боку України не варто до того часу, поки Кремль сам прямо не озвучить чого він насправді хоче.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Эксперт: Трамп жестко возьмется за Украину и превратит ее в течение 4-5 лет в конкурентоспособную страну
Важное за сутки
30 дек 2016
19386

Эксперт: Трамп жестко возьмется за Украину и превратит ее в течение 4-5 лет в конкурентоспособную страну

Известный израильский политический эксперт Соломон Манн на своей странице в Facebook спрогнозировал шаги и решения избранного президента США Дональда Трампа относительно Украины.

Последние новости

Блогер: Путін показав банальну слабкість

Китай полностью запретит торговлю слоновой костью к концу 2017 года

Дипломат пояснив чому «план Пінчука» не спрацює

Авария на угольной шахте в Индии - есть пострадавшие

Стало відомо як минула зустріч Порошенка з американськими сенаторами

Ярош отреагировал на компромиссы Пинчука, назвав его олигархом-животным

Манн: что изменится в мире после 20 января?

Блогер пояснив чому в анонсованих Савченко переговорів немає жодних шансів

Власти США отобрали у России роскошную недвижимость в Мэриленде и Нью-Йорке

Власти Украины сидят на пороховой бочке, - политолог

Блогер: світовий рейтинг валют віддав російському рублю місце біля останнього рядка

Блогер: російських спецслужбовців опустили до рівня звичайних злочинців

Все закінчилось пшиком - блогер висміяв кволу російську реакцію на американські санкції

Турция будет финансировать ВСУ на протяжении ближайших 5 лет

Блогер: у Рогозіна сталась обмовка «по Фрейду»

Убийца полицейских в Днепре подлежит суду, - экспертиза

Черговий ніж у спину: Туреччина зробила українській армії подарунок

Манн: поступок польского князя, достойный уважения

Політолог: чи правильною дорогою йде Росія?

Власти Польши приобрели крупнейшую частную коллекцию князей Чарторыйских

 Новости за день