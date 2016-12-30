Дипломат пояснив чому «план Пінчука» не спрацює

Дипломат Богдан Яременко у власному блозі на ресурсі «15 минут» розмірковує над сьогоднішньою заявою Віктора Пінчука, - про це інформує replyua.net.
Так, сьогодні друком вийшла стаття українського бізнесмена Віктора Пінчука, в якій він пропонує власний шлях для розв’язання конфлікту з Росією. Яременко аналізує кожен пункт цих пропозицій. Наприклад, пропозиція «забути про Крим». Але хто знає, що Путін буде сприймати це як поступку? Думка України з цього приводу його не хвилює, а якщо ж раптом Сполучені Штати визнають анексію Криму легальною, то де гарантія того, що це не розв’яже Путіну руки ще більше? Відмовитись від членства в НАТО і ЄС? Дійсно, у найближчій перспективі вони це для нас нереально, але у Росії про це також добре знають. То з якого дива Кремль цю відмову вважатиме за поступку?
Дипломат зауважує, що на даний момент Росію реально цікавлять дві речі: виконання Мінську - 2 у такому порядку, як хочеться Москві, і відмова України від Угоди про асоціацію з ЄС. Обидва кроки стануть передумовою зростання політичною та економічної залежності України від РФ. За словами Яременка, формулювати плани односторонніх поступок з боку України не варто до того часу, поки Кремль сам прямо не озвучить чого він насправді хоче.