Известный журналист дал оценку жизни в современной России

Свое мнение о том, как живется в современной России, в интервью телеканалу «Дождь» озвучил известный российский телеведущий и журналист Леонид Парфенов, передает replyua.net. В частности, он решил вернуться в семидесятые годы прошлого столетия, акцентировав внимание на том, насколько ситуация тех времен напоминает нынешнее положение дел в России. На то время СССР руководил Леонид Брежнев и в стране ситуация, по словам журналиста, была «стабильной».
«Будучи человеком 1960-го года рождения, я эту стабильность Леонида Ильича очень хорошо помню. Его рейтинг составлял, по крайней мере, 146%, а то и все 289%. Но в России 1972 год был таким же, как и в 1973, а в 1973 году все было фактически так же, как и в 1974-м. На каждый Новый год по телевизору показывали фильм «Ирония судьбы или С легким паром», - рассказал телеведущий.
«Это я называю ситуацией, когда все навсегда отстало. Нас, как и прежде, 140 миллионов, а в Европе мы являемся крупнейшим государством. У нас нет ничего странного в том, что люди травятся после употребления жидкости для ванн «Боярышник». В этом прекрасном названии все очень страшно», - отметил Леонид Парфенов.